Yeni aya güzel bir başlangıç yapan ancak ilerleyen günlerde yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarında yüksek endeks devam ediyor. Her yeni günde değişim gösteren ve bir düşen bir yükselen altın fiyatlarında yeni haftanın ilk saatlerinde yine yükseliş görüldü. İşte 5 Mart 2018 Pazartesi güncel altın fiyatları…

5 Mart 2018 Pazartesi gününde altın fiyatlarında yükselişin devam ettiği görüldü. Son günlerde yüksek endekste ilerleyen altın fiyatlarında yükseliş devam ederken ekonomi analistleri de altın fiyatlarındaki yüksek gidişatın ilerleyen günlerde de etkisini göstereceğini ve fiyatlarda hafif hafif düşüşler yaşansa bile genel itibariyle yüksek ilerleyişlerin hakim olacağını aktardı. Peki, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın kaç lira? İşte 5 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

GRAM ALTIN 162 LİRA

5 Mart 2018 Pazartesi gününde gram altın 162i41 liradan güne başladı. Çeyrek altın yüksek endeksiyle onu takip ederken yeni günde 264,78 lira oldu. Tam altın 1.055 lira, yarım altın ise 529,56 liradan alıcısını bulmaya başladı. Beşli altın 5.263 liradan işlem görmeye başlarken 22 ayar bilezik fiyatları 147,69 lirayla güne giriş yaptı. Cumhuriyet altını 1.082 lira, ons altın ise 1.324 liradan yeni güne başlayan altın çeşitleri arasında yerini aldı.