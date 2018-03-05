Peru’da denize dalan bir balıkçı daldıktan sonra yüzeye hızlı çıkmasından dolayı vücudunun deforme olmasıyla ilginç bir görünüşe büründü ve herkesi şaşırttı. Yüzeye hızlı çıkışından dolayı vücudu deforme olan ve şişen adam sadece birkaç saniye içinde 31,7 kilo aldı.

Olay, Peru’da Alejandro isimli bir balıkçının başına geldi. Alınan bilgilere göre, denize dalan balıkçı daldıktan sonra vücudu şişmeye başladı. Dalış kazası sonucunda vücudu saniyeler içinde şişen adamın 4 yıl boyunca şişlikleri hiç inmedi. Ayrıca doktorlarında talihsiz balıkçının başına gelen bu olayın altında ne yattığını araştırdığı öğrenildi.

SANİYELER İÇİNDE 31,7 KİLO ALDI

Deniz canlısı toplamak amacıyla denizin dibine kadar indiğini söyleyen balıkçı, yüzeye hızlı bir çıkış gerçekleştirdiğini ve yüzeye çıktığında 31,7 fazla kiloyla karşı karşıya kaldığını aktardı. Talihsiz balıkçının denizin dibinden yüzeye çıkarken çok hızlı hareket ettiği öğrenildi. Balıkçının yaptığı hızlı hareket sonucunda kandaki azotun devasa kabarcıklar haline geldiği bu durumda adamın vücudunun şişmesine neden olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız yıl bu durum nedeniyle oksijen tedavisi gören balıkçının, bu tedavi sonucunda vücudunda bulunan azotun yüzde 30’undan kurtulduğu ancak vücudunun hala eski formuna kavuşamadığı öğrenildi. Başına gelen talihsiz olay nedeniyle acı çektiği öğrenilen balıkçının yaşadığı olay nedeniyle zorla yürüdüğü ve ciddi hipertansif hastalıklarla da mücadele ettiği öğrenildi.