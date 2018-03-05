PKK’nın Afrin’de kale olarak gördüğü Raco, Mehmetçik tarafından sadece iki saatte alındı. Afrin’de büyük hezimet yaşayan PKK, kayıpları azaltmak için Hüseyin Gabar ile “Şahin” kod adlı yardımcısını görevlendirmişti. Raco’nun temizlendiği sırada iki elebaşının da ağır yaralandığı öğrenildi. “Şahin” isimli teröristin Türkiye’den Suriye’ye geçtiği ve Halep’te rejime ait hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı bütün hızı ile devam ederken, örgütte darbe üstüne darbe yiyor. Mehmetçik, PKK’nın kale olarak gördüğü Raco’yu sadece 2 saat içerisinde aldı. Örgüt, Raco cephesinde 3 günde 344 kayıp verdi. Şeyh Hadid beldesi, teröristlerden temizlenerek halka geri verildi. PKK’nın en yoğun tahkimat yaptığı çok sayıda tünel kazdığı ve terörist bulundurduğu bölgelerden olan Hadid, Raco ve Cinderesi’nde de teröristler hezimete uğradı.

ELEBAŞLARI AĞIR YARALANDI

Raco’da çatışmalar yoğunlaşırken, PKK’nın YPG’ye destek için Kandil kadrosundan gönderdiği yüzlerce PKK’lı Raco’da etkisiz hale getirildi. PKK, bölgede yaşanan hezimet üzerine kurtarıcı olarak görevlendirdiği sözde saha komutanlarından Hüseyin Gabar ve Türkiye’den gelen yardımcısı Şahin kod adlı teröriste çok güveniyordu. Raco’da yaşanan çatışmalarda bu iki teröristin de yaralandığı öğrenildi. İddiaya göre Türkiye vatandaşı Şahin kod adlı terörist, Esad rejimine ait bir hastanede Halep’te tedavi altına alındı.