TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiği, Afrin hakkında konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Afrin'e giren yeni güçlerin rejime bağlı olduğunu itiraf etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin açıklamaları adeta itiraf gibi. Türkiye’nin Afrin’de bulunan teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Esad, Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu söyledi.

"TERÖRİSTLERİ BİRLİK OLMAYA ÇAĞIRDI"

Esad açıklamasında, Afrin’e halk güçlerinin girmesinin doğal olduğunu belirterek, yabancıların bir tehdidi olduğunu ve tüm oluşumların birlik olması gerektiğini söyleyerek, Suriye’deki teröristlere birlik olma çağrısı yaptı. Esad açıklamasının devamında, kimyasal silah kullanmadıklarını ve bunun batının bir yalanı olduğunu belirterek, Batı’nın bu yalanı Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullandığını iddia etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “ESAD DESTEK VERİRSE BİZİ KİMSE DURDURAMAZ” DEMİŞTİ

İki hafta önce 24 TV'de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG-Esad anlaşması iddialarına ilişkin konuşmuş ve Esad rejiminin YPG’ye destek olması durumunda Mehmetçik’i kimsenin durduramayacağını söylemişti. Çavuşoğlu açıklamasında, YPG’ye karşı mücadele etmeleri durumunda bir sorun olmadığını, ancak rejim güçlerinin YPG’nin yanında yer alması durumunda Türk askerini kimsenin durduramayacağını söylemişti. YPG’yi koruyan ülkelerin Türkiye’nin gözünde YPG ile eşit durumda olacağını söyleyen Çavuşoğlu, YPG’nin Mehmetçik’ten korktuğunu ve bu nedenle de sürekli olarak rejimi davet ettiğini dile getirdi. ABD’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Çavuşoğlu, güven bunalımına da bunun neden olduğunu dile getirdi.