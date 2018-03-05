İstanbul Ataşehir’de bir elektrikçinin sayaç kontrolü için gittiği evde zorla içeri girerek ev sahibi kadını taciz etti. Kadının karşı koyması sonucunda salonun ortasında cinsel yolla kendini tatmin eden sapık adam daha sonra evden çıkıp gitti.

Olay, İstanbul Ataşehir’de yaşandı. Alınan bilgilere göre, 24 yaşında olan Oğuz Ü.’nün sayaç kontrolü için gittiği evde tek başına yaşayan kadının evine zorla girerek genç kadını taciz etmeye çalıştı. Ebru T. isimli kadının sapık adama bıçakla karşı koyması sonucunda Oğuz Ü., salonun ortasında cinsel yolla kendini tatmin ederek halının ortasına boşaldı. Genç kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan sapık elektrikçi daha sonra serbest bırakıldı.

BELİNE DOKUNUP ENSESİNE ÜFLEDİ

Ev sahibi Ebru T.’nin şikayetçi olduğu Oğuz Ü.’nün gözaltına alınmasının ardından serbest kalması sonrasında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı iddianame hazırladı ve yapılan incelemelerde, Oğuz Ü.’nün 24 yaşında olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ebru T.’nin evine sayaç kontrolü için gittiği ve evin içine zorla girerek genç kadının beline dokunduğu ve ensesine nefesini üflediği öğrenildi. Genç kadın ayağa fırlayarak sapık elektrikçiye karşı koyarken kadının ellerini tuttuğu öğrenildi.

HALI ÜZERİNDEKİ MENİ ELEKTRİKÇİYE AİT ÇIKTI

Genç kadının kendisine karşı koyması sonucunda salonun ortasında cinsel yolla kendini tatmin eden sapık adam evden elini kolunu sallayarak çıkarken yapılan incelemede, banyo halısı üzerinde bulunan meninin şüphelinin DNA’sı ile uyumlu çıktığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis talep edildiği öğrenildi.