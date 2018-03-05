Antalya’nın Korkuteli ilçesinde henüz 23 yaşında olan 2 çocuk annesi Dilara’nın cesedi ormanlık bir alanda çıplak halde gömülmüş şekilde bulunmuştu. Genç kadının teyzesi feryatlarıyla yürek burktu.

Olay, Antalya Korkuteli ilçesinde yaşandı. 23 yaşında olan 2 çocuk annesi Dilara Kandak’ın cesedi çıplak bir halde ormanlık alana gömülmüş bir şekilde bulundu. Cesedi bulunan genç kadın otopsi işlemleri için Adli Tıpa getirilirken cenazeyi teslim almak için gelen teyzesi, ‘Kuzum seni çok aradık’ feryatları sonrasında baygınlık geçirdi.

ORMANDA ÇIPLAK HALDE CESEDİ BULUNDU

Olay, 22 Ocak 2018 tarihinde ortadan kaybolan Dilara Kandak’ın başına geldi. 2 çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın ortadan kaybolduktan sonra hiçbir şekilde kendisinden haber alınamadı. Kocasından yaklaşık 2 yıl önce boşandığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi. kayıp olan ve her yerde aranan genç kadının acı haberi dün ailesine ulaştı. Aileye, Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent Mevkiinde bulunan ormanlık alanda vücudunun bir kısmının çıplak şekilde toprağa gömüldüğü bilgisi verilirken talihsiz kadının cesedinin bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın durumu hemen polise haber verdiği öğrenildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri incelemelerde bulunurken genç kadının battaniyeye sarılmış bir şekilde çıplak olarak toprağa gömüldüğü ve elleri ile ayaklarının bağlı olduğu öne sürüldü.

AİLE CESEDİ TEŞHİS ETTİ

Bölgeden alınarak Adli Tıp kurumuna getirilen Dilara Kandak’ın ailesi cesedi teşhis etmek üzere Adli Tıp Kurumuna geldiği ve cesedi teşhis ettikten sonra fenalık geçirdiği öğrenildi.