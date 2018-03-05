﻿ Afrin’den Sıcak Bilgi! Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 48 Esad Askerini Etkisiz Hale Getirdi

Afrin’den Sıcak Bilgi! Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 48 Esad Askerini Etkisiz Hale Getirdi

Suriye’nin Afrin kentinde 28 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve devam eden zeytin Dalı harekatı kapsamında bugün Rus basınına konuşan sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo,

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Afrin’den Sıcak Bilgi! Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 48 Esad Askerini Etkisiz Hale Getirdi
Afrin’den Sıcak Bilgi! Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 48 Esad Askerini Etkisiz Hale Getirdi Tarih: 2018-03-05 Saat: 15:15:26
Güncelleme : 2018-03-05 15:15:26

Suriye’nin Afrin kentinde 28 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve devam eden zeytin Dalı harekatı kapsamında bugün Rus basınına konuşan sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo,

Mehmetçiğin hava harekatı ile tam 15 günde 48 Esad askerini öldürdüğünü söyledi. 
Afrin’de devam etmekte olan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili son gelen bilgide, sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türk askerinin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 15 günde 48 Esad askerini gerçekleştirdiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 

48 ESAD ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son günlerde özellikle çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı Afrin bölgesinde 28 Ocak 2018 tarihinden bu yana operasyonlarına devam eden TSK ve ÖSO birlikleri bölgedeki zaferlerine devam ediyor. Söz konusu operasyonda terör örgütü PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a karşı mücadele verilirken sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Ebdo, yaşanan çatışmalarda Afrin’e sözde savunma için gelen Suriye Hükümet Güçleri’nin de kayıp yaşadığını belirtti. Bölgeye sözde savunma için gelen Halk Güçleri’nin geldikleri günden bu zamana kadar yaklaşık 15 günde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda toplamda 48 kayıpları olduğunu da aktardı. Ebdo, ‘Türkiye’nin saldırıları sonucunda şimdiye kadar 48 kişi Afrin’de öldü’ ifadelerine yer verdi.

 

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