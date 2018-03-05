﻿ Son Dakika! Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine Saldırı Hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı Kıskıvrak Yakalandı

Son Dakika! Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine Saldırı Hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı Kıskıvrak Yakalandı

Alınan son dakika bilgisinde Ankara’da yer alan ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan 4 DEAŞ’lı’nın Samsun’da yakalandığı öğrenildi.

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Son Dakika! Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine Saldırı Hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı Kıskıvrak Yakalandı
Son Dakika! Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine Saldırı Hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı Kıskıvrak Yakalandı Tarih: 2018-03-05 Saat: 15:42:16
Güncelleme : 2018-03-05 15:42:16

Alınan son dakika bilgisinde Ankara’da yer alan ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan 4 DEAŞ’lı’nın Samsun’da yakalandığı öğrenildi.

Ankara’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında olan 4 terör örgütü DEAŞ üyesi şahsın MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda Samsun’da kıskıvrak yakalandıkları belirtildi. Irak uyruklu olan Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B.’nin yapılan operasyonla gözaltına alındığı belirlendi. Güvenlik birimlerinin ortak operasyonları sonucunda kıskıvrak yakalanan 4 DEAŞ üyesi şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

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