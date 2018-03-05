﻿ TV8 Yemekteyiz 5 Mart 2018 Yeni Haftanın İlk Yarışmacısı Orhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Orhan Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 5 Mart 2018 Yeni Haftanın İlk Yarışmacısı Orhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Orhan Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 ekranlarının yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi ve keyifle izlenen Yemekteyiz yarışması bugün yeni haftaya yepyeni yarışmacılarla başladı. Peki, Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışan ismi Orhan Beyin evinde neler yaşandı? Orhan Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Orhan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 5 Mart 2018 Yeni Haftanın İlk Yarışmacısı Orhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Orhan Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 5 Mart 2018 Yeni Haftanın İlk Yarışmacısı Orhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Orhan Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 5 Mart 2018 Yeni Haftanın İlk Yarışmacısı Orhan Beyin Evinde Neler Yaşandı? Orhan Beyin Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-03-05 Saat: 16:25:01
Güncelleme : 2018-03-05 16:25:01

TV8 ekranlarının yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi ve keyifle izlenen Yemekteyiz yarışması bugün yeni haftaya yepyeni yarışmacılarla başladı. Peki, Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışan ismi Orhan Beyin evinde neler yaşandı? Orhan Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Orhan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 5 MART 2018 ORHAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yeni haftanın ilk gün yarışmacısı Orhan Bey misafirlerine ilk olarak domates çorbası ikram etti. Çorbası genel olarak beğenilen Orhan Beyin ara yemek olarak sunduğu Arnavut böreği de rakipleri tarafından genel olarak beğeni aldı. Ana yemeğinde hünkar beğendi ve fıstıklı pirinç pilavı ikramı yapan Orhan Beyin ana yemeği eleştirilere maruz kalsa da beğenildi. Mevsim salatasında yoğun eleştiri alan yarışmacının tatlı ikramı olarak sunduğu fırın sütlaç genel olarak lezzetli bulundu.

TV8 YEMEKTEYİZ 5 MART 2018 ORHAN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in ilk haftasının ilk gün yarışmacısı Orhan Bey, Özden Hanımdan 5, Gizem Hanımdan 5, Lamia Hanımdan 7 ve Ceyda Hanımdan 6 puan alarak gününü toplamda 23 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

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