Esenyurt Belediyesi’nde bugün korku dolu anlar yaşanmıştı. Elinde pompalı tüfekle belediyeyi basan bir kişi bir kadını öldürdü, ardından da intihar etti. İlerleyen saatlerde, cinayetin detayları da ortaya çıktı. Ölen kadının bir imamla evli olduğu, belediyeyi basıp kadını öldüren ve ardından da intihar eden şahsın kadının 3 yıldır yasak aşk yaşadığı kişi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta belediyenin ek hizmet binasını elinde pompalı tüfekle basan bir kişi, önce kadını, ardından da kendini öldürdü. Cinayetin nedenini araştıran polis ekipleri, öldürülen kadının bir imamla evli olduğunu ve cinayeti işledikten sonra intihar eden adamın ise kadının yasak aşkı olduğunu belirledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Bugün 43 yaşındaki Bülent Özyürek, Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelerek pompalı silahla içeriye daldı. İçeride 42 yaşındaki bir kadını rehin alan Özyürek, kadını bir odaya kapattı. Kısa süre sonra Muradiye Bektaş isimli kadını vuran Özyürek, daha sonra da intihar etti. Belediye binasına ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine özel harekat polisleri de geldi.

İMAMLA EVLİYDİ, YASAK AŞKI ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı imceleme sonucunda Muradiye Bektaş isimli kadının imamla evli olduğu ve ailevi sıkıntıları nedeniyle boşanmanın eşiğine geldiği öğrenildi. İddialara göre Özyürek ve Bektaş yaklaşık 3 yıldır yasak aşk yaşıyordu.