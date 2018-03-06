Geçtiğimiz ayda büyük bir çıkış yakalayan ve tüm zamanların rekorlarını alt üst eden altın fiyatları, Mart ayına girdiğimiz günden bu yana da çıkışını devam ettiriyor. Fiyatlarda yaşanılan bu yükselişler sonrasında ise çeyrek altının ve gram altının fiyatı merak ediliyor. İşte 6 Mart 2018 altın fiyatlarının detayları…

Altın fiyatları geçtiğimi ay adeta büyük bir hareketlilik yaşamış ve fiyatlar yaşadığı yükselişler ile tüm zamanların rekorlarını alt üst etmişti. Fiyatlarda yaşanılan bu düşüşler ise son haftada son bulmuş ve Mart ayı öncesinde fiyatlarda oldukça düşüş yaşanmıştı. Altın fiyatlarında yaşanılan bu düşüşler ise Mart ayına girilmeden önce son buldu ve fiyatlar Mart ayı itibari ile yükselişe başladı. Ekonomi analistleri ise orta doğuda yaşanılan olayların göz önüne alındığında fiyatların yükselmesinin doğru olduğunu söyledi ve ilerleyen süreçte fiyatlarda düşüşlerin olabileceği söylendi.

6 MART’TA ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Yaşanılan bu son yükselişlerle beraber 6 Mart 2018 tarihinde çeyrek altının fiyatı 265 lira oldu. Gram altın ise 161 liradan satışa sunulmaya başlandı. Ons fiyatı ise 1.321 lira olurken, Cumhuriyet altını 1.087 liradan satılmaya başlandı. Ayrıca tam altın 1.057 lira olurken, yarım altının fiyatı ise 530 lira oldu. beşli altının satış fiyatı ise 5.272 lira olurken, 22 ayar bilezik ise 147 lira oldu.