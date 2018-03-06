TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2018'de bir eleme heyecanı daha yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2018'de son oynanan dokunulmazlık oyununun kazananının ardından ada konseyinde eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor 2018'de eleme adayları kimler olmuştu? Suriviro 2018'de adaya veda eden son isim kim oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018'de yine heyecanlı bir ada konseyi yaşandı. Gönüllüler takımından isimleri yazılan yarışmacılar hangi ismin adaya veda edeceğini büyük bir heyecanla beklerken Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı.

SURVİVOR 2018'E KİM VEDA ETTİ?

Son oynanan dokunulmazlık oyununda talihsizliklerini yine kıramayan gönüllüler takımı bir kezdaha All Star takımına yenildi. Son oyunlarda oldukça düşük performanslar sergileyen gönüllüler takımı hem açlıktan hem de oyun kaybetmekten şikayetçi. Son kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde eleme adaylarını belirleyen takımda büyük bir eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ilk olarak yaptıkları oylama sonucunda takıma yeni katılan isim olan İpek'i eleme adayı olarak belirledi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali ise 'Kısasa kısas' diyerek elenmesi için takım arkadaşı Melih'in ismini verdi. Performans birincisi Anıl'da yine takıma yeni katılan ve kendini çok gösteremeyen Emre'nin ismini verdi ve eleme adayları belirlenmiş oldu. SMS oylaması sonucunsa ise rakiplerinden daha az oyu alarak adaya ve Survivor hayallerine veda eden isim Emre oldu.Emre adadaki enerjik ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede kendini sevdirse de yarışlarda istenen performansı bir tülü sergileyememişti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com