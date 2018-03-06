﻿ Dışişleri Duyurdu! Türkiye 9 Farklı Noktada 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor

Dışişleri Duyurdu! Türkiye 9 Farklı Noktada 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesine 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kurduğunu belirtti.

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Dışişleri Duyurdu! Türkiye 9 Farklı Noktada 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor
Dışişleri Duyurdu! Türkiye 9 Farklı Noktada 170 Bin Kişilik Kamp Kuruyor Tarih: 2018-03-06 Saat: 12:33:49
Güncelleme : 2018-03-06 12:33:49

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesine 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kurduğunu belirtti. 

Bakanlıkta bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Aksoy, mülteciler için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada kamp kuruluyor." ifadelerini kullandı. 

9 FARKLI NOKTADA 170 BİN KİŞİLİK KAMP
Bugün Bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suriye’de siviller için gerekli insani yardımların yapıldığını dile getirdi. Ayrıca mültecilerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Aksoy, "Fırat Kalkanı ve İdlib bölgesinde 9 farklı noktada 170 bin kişilik kamp kuruluyor" ifadelerini kullandı. 

REUTERS HABER AJANSI DA DUYURDU
Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde Reuters haber ajansı da kampı duyurdu. Dünyaya bu haberi geçen Reuters haber ajansı, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındıracak kamp kuracağını ve hazırlıkların başladığını dünyaya geçti. 

 

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