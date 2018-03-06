Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt isimli damat, boşanma aşamasında olduğu eşinin bulunduğu aracın yolunu keserek dehşet saçtı. Gözü dönmüş damat, kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürdü, eşini ise yaraladı. Daha sonra tüfeği kendi çenesinin altına dayayan damat, intihar etti.

Muğla- Fethiye karayolu üzerinde bugün saat 11.00 sularında meydana gelen olayda, Damat Aydın Bozkurt 48 P 3262 plakalı otomobili ile 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Bozkurt pompalı tüfekle aracından inerek, eşinin, kayınbiraderinin ve kayınpederinin bulunduğu otomobilin ön camına ateş açtı. Gözü dönmüş damat, daha sonra aracın kapısını açarak içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Olayda, Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt’un boşanmak üzere olduğu eşi Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren, eşini de ağır yaralayan Bozkurt, ardından elindeki tüfeği çenesinin altına dayayarak tetiği çekti ve kendi hayatına son verdi.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYORDU

Yoldan geçen görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın ve Zeynep Bozkurt çiftinin aralarında uzun süreden bu yana anlaşmazlık olduğu ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi.