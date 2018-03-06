İzmir’in Bornova İlçesi’nde sabaha karşı saat 05:00 sularında polis ekipleri tarafından çevrilen Serhat Ceylan, yoklama kaçağı olduğu için GBT sorgulaması yapmak isteyen polislere karşı çıktı ve kimliğini vermedi. Polis ekipleri ise onu gözaltına almak isterken Ceylan, yanındaki bıçakla polislere saldırdı ve 1 polis memuru şehit düşerken, 1 polis memuru da yaralandı. İşte detaylar…

İzmir’in Bornova İlçesi’nde yoklama kaçağı olan bir kişi dehşet saçtı. Bornova İlçesi’nde bulunan Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak’ta devriye gezen polis ekipleri saat 05:00 civarında ara sokakta bulunan ve şüphe çeken 21 yaşındaki Serhat Ceylan’ı durdu ve GBT sorgulaması yapmak istedi. Ancak yoklama kaçağı olan Serhat Ceylan, polislerin GBT yapmasına karşı çıktı ve onlara kimliğini vermedi. Bu yüzden de polis ekipleri tam gözaltına alacakken, yanındaki bıçağı çıkartıp dehşet saçtı ve 2 polis memurunu da yaralayıp olay yerinden kaçtı.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralanan polis memurları ise hemen telsizden yardım istedi ve kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise hemen polislere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı ancak polis memurlarından Mehmet Çelik’in olay yerinde şehit olduğu belirlendi.

Yaralı olan diğer polis memuru Osman Çoban ise hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polislere bıçaklı saldırıda bulunan Serhat Ceylan ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.