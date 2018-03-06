Boşandığı eski kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddiası ile Edvina Sponza’ya tazminat davası açan eski manken Demet Şener’in tanıkları mahkeme salonunda verdikleri ifadelerle şok etti.

Geride bıraktığımız Ocak ayında boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinde sular durulmuyor. Eski eşi İbrahim Kutluay’ın yasak aşk yaşadığı iddia edilen sosyetik güzel Edvina Sponza’ya 500 bin liralık tazminat davası açan Demet Şener’in tanıklarının dinlendiği mahkemede her şey bir bir ortaya çıktı.

TANIKLAR KONUŞTU

Demet Şener’in açtığı tazminat davasında eski mankenin tanıkları konuştu ve bu evliliğin nasıl bittiğini anlattı. Tanıkların ifadeleriyle mahkeme salonu adeta buz kesti.

EVE SİYAH KÜLOT VE SÜTYEN GÖNDERDİ

Demet Şener’in eski spor hocası da mahkemede tanık olarak dinlenenler arasındaydı. İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Edvina Sponza’nın eski manken Demet Şener’in evine bir zarf içinde siyah bir sütyen ve külot gönderdiğini söyleyen tanık spor hocası, gelen zarfın içinden çıkan notta, ‘Yalancı eşin bunu bana Ankara’daki bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu, alsın başkasına versin.’ yazdığını söyledi. Öte yandan tanık olarak dinlenen spor hocası, Edvina Sponza’nın hem Demet Şener’in hem de ağabeyinin telefonuna çıplak fotoğraflarını göndererek attığı mesajda, ‘İbrahim telefonda cinsel ilişkiye girmeyi sever.’ yazdığını söyledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com