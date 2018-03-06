Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunda bundan 5 gün önce çıkan şiddetli çatışmada 8 askerimiz şehit düşmüştü. Çatışmada yaralanan ve GATA’da tedavi gören 1 uzman çavuşumuzun da şehit olduğu haberi alındı.

Suriye’nin Afrin kentinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 5 gün önce güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit düşmüştü. Çatışmadan yaralı olarak kurtulan ve GATA’da tedavi gördüğü öğrenilen Muğla Dalamanlı uzman çavuş Fuat Demir’in de tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü öğrenildi.

ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

Yaklaşık 5 gün önce Afrin’de terör örgütü PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’a yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan şiddetli çatışma sonucunda 8 askerimiz şehit düşmüştü. Çatışmada 13 askerimizin yaralandığı öğrenilirken tüm Türkiye şehitlerimiz ve yaralılarımız için yasa boğulmuştu. Bölgede çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir’in tedavi altında olduğu GATA’da şehit düştü.

TSK VE ÖSO OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 5 gün önce Afrin’de çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit düştüğü ve 13 askerimizin yaralandığı çatışma sonrasında TSK v ÖSO birlikleri bölgede operasyonlarına devam ederken bölgenin en stratejik noktaları teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO’nun son yaptığı operasyonda Raco bölgesi teröristlerin elinden alınmıştı.