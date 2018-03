TV8 ekranlarının severek izlenen programı Yemekteyiz'in yeni haftasında bugün ikinci gün. Yeni haftanın ikinci gün yarışmacısı olan Gizem Hanım rakiplerine en lezzetli yemeklerini sunmak için çabaladı. Peki, Gizem Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Gizem Hanımın evinde neler yaşandı? Gizem Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 6 MART 2018 GİZEM HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasında ikinci gün yarışmacısı olan Gizem Hanım rakiplerine ilk olarak kremalı mantar çorbası ikram etti. Daha ilk ikramdan eleştiri yağmuruna tutulan Gizem Hanımın çorbası lezzetsiz bulundu. Ara yemek olarak sosyete mantısı ikram eden yarışmacının mantısı genel olarak beğenildi. Ana yemek et fajita ise en çok yorum alan yemek oldu. Yarışmacılar Gizem Hanımın et fajita ismini verdiği yemeğinin et fajita ile alakası olmadığı öne sürüldü. Pirinç pilavı ise çok diri ve tuzsuz bulundu. Son olarak yarışmacının yaptığı tatlı ikramı fındık pare genel olarak beğeni aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 6 MART 2018 GİZEM HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı Gizem Hanım, Özden Beyden 4, Orhan Beyden 3, Lamia Hanımdan 6 ve Ceyda Hanımdan 4 puan alarak gününü toplamda 17 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarınki bölümünde yeni haftanın en çok dikkat çeken yarışmacılarından Ceyda Hanım yarışacak.

