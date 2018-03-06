Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terörist başı Salih Müslim’in iadesine ilişkin açıklama yaptı. Gabriel açıklamasında, Türkiye’nin Almanya’ya sözlü nota verdiğini, bundan sonrasında hukuk devleti sürecinin izleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptıkları görüşmenin ardından basının karşısına geçerek soruları yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye Dışişleri'nden Salih Müslim konusunda sözlü nota aldıklarını belirterek, bu konunun her zaman olduğu gibi Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini, bundan sonrasında hukuk devleti süreci izleneceğini söyledi.

SURİYE’DEKİ ATEŞKES İHLALLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamasında Suriye konusuna değindi. Suriye’de rejimin ateşkes ihlallerinin bir an önce durdurulması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, siyasi sürecin devam etmesi için ateşkesin art olduğunu dile getirdi. BM’nin ateşkes kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını belirten Çavuşoğlu, Türk askerinin Afrin'de PKK/PYD ile mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Afrin’de bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini, Mehmetçik’in bu konuda çok hassas olduğunu belirtti.

ALMAN VATANDAŞLARINA TÜRKİYE’YE GİTMEYİN DEMİYORUZ

Alman vatandaşların Türkiye’ye seyahati konusunda konuşan Gabriel, vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeyin demediklerini, ancak OHAL’in ne kadar süreceğini bilmek istediklerini söyledi. Bu nedenle seyahat uyarısı yapıldığını dile getirdi. Türkiye’nin dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Gabriel, insanların tatillerini nerede geçireceklerinin kendi uyarıları ile doğrudan bağlantılı olmadığını söyledi.