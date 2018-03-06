Terör örgütü PKK/PYD, Suriye’nin Afrin kentini DEAŞ ile savaşma bahanesi ile işgal etmişti. Başta ABD olmak üzere Batı’nın da desteğini arkasına alan örgüt, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile darbe üstüne darbe yedi. Örgüt, şimdi de 1700 teröristi savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını açıkladı.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı düzenlediği Afrin’de yeni gelişmeler yaşanıyor. Afrin’de büyük darbe yiyen örgüt, 1700 teröristi DAEŞ’le savaştıkları yerlerden Afrin’e kaydıracaklarını açıkladı. Açıklamayı ise Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin paravanı SDG yaptı. Açıklamada, 700 teröristin şimdiden Afrin’e gönderildiği de belirtildi.

TERÖRİSTE GENERAL DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning bir açıklama yapmış ve YPG/PKK militanlarının DEAŞ ile savaşmayı bırakarak Afrin’e gittiklerini, bunun da DEAŞ operasyonlarını duraksattığını söylemişti. Haftalık basın toplantısı düzenleyen Manning, açıklamasında bir skandala da imza atarak terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve 'Mazlum Kobani' adını da kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin’i 'General Mazlum' ifadeleri ile tanımlamıştı.

2787 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer yandan Afrin’de Türk ordusu destan yazmaya devam ediyor. Örgüt ağır kayıplar verdiği Afrin’e 1700 terörist daha göndermeyi planlarken, operasyondan bugün verilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2787 oldu. Ayrıca Afrin’de 147 alan da teröristlerden temizlendi.