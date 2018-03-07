Altın fiyatları son günlerde yaşadığı yükselişe devam ediyor. Başta çeyrek altın fiyatları olmak üzere diğer tüm altın fiyatlarında görülen yükseliş hızla devam ederken sizler için 7 Mart 2018 Çarşamba günü altın fiyatlarını değerlendirdik. İşte 7 Mart 2018 güncel altın fiyatları…

7 Mart 2018 Kapalıçarşı altın fiyatları yeni güne yüksek endeksle başlıyor. Çeyrek altın başta olmak üzere yükselen altın fiyatlarında, hareketli gidişat devam ederken ekonomi analistleri altın fiyatlarında yaşanan bu yükselişin ilerleyen günlerde de devam edeceğini ve altın piyasasında yaşanan iniş çıkışların devam edeceğini belirtti. Peki, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki son durum ne oldu? İşte 7 Mart 2018 Çarşamba altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

7 Mart 2018 Çarşamba gününde çeyrek altın 265,31 liradan güne giriş yapıyor. Gram altın fiyatları 163,08 liradan güne başlıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde 1.335 lirayla alıcısını bulmaya başlıyor. Yarım altın 530,63 lira, tam altın ise 1.058 lirayla işlem görmeye başlıyor. Cumhuriyet altını yeni günde 1.081 liradan gerileme yaşayan tek altın çeşidi oluyor. 22 ayar bilezik 147,99 liradan alıcısını bulurken beşli altın fiyatları ise 5.273 lirayla güne başlıyor. Altın fiyatlarının gün içerisinde inişli çıkışlı zamanlar yaşayacağı belirtildi.