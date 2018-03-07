Müzik dünyasında Tarkan, Sezen Aksu ve birçok tanınmış ismin menajerliğini yapan Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Yaşar Gaga’nın yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, bundan yaklaşık 4 yıl önce bay-pass ameliyatı geçiren Yaşar Gaga’nın yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesinde çoklu organ yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda yattığı öğrenildi. Gaga’nın acı haberi bugün alındı ve ünlüler dünyası hayatını kaybeden Gaga’nın ölümüyle yasa boğuldu.

Müzik dünyasında Tarkan, Sezen Aksu gibi birçok tanınmış sanatçının menajerliğini yapan Yaşar Gaga, bugün tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesinde hayata veda etti. Bir çok ünlü isim Yaşar Gaga’nın ölümünün ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Uzun bir dönem ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun vokalistliğini yapan Yaşar Gaga, ‘Şarkı Söylemek Lazım’ isimli yarışmada jüri üyesi olarak da karşımıza çıkmıştır. Sanat camiasında Sezen Aksu’nun seslendirdiği ‘Bile Bile’ isimli şarkı ile tanınan Gaga, 1997 yılında ‘Betonova’ isimli bir albüm çıkardı. Sene 2017’yi gösterdiğinde ‘Alakasız Şarkılar’ albümünü yapan Gaga, bu albümle Türkiye’de tanınan isimlerin arasında geçek anlamda girmiş oldu. Yaşar Gaga’nın çıkardığı ‘Alakasız Şarkılar’ albümünden Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Mustafa Ceceli, Teoman, Göksel, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilberay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halil Kolçak gibi ünlü isimler şarkılar seslendirdi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com