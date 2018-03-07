TV8 Yemekteyiz'in yeni haftasının üçüncü gününde yarışan isim Ceyda Hanım oldu. İlk günden bu yana yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Ceyda Hanım rakipleri için en lezzetli yemeklerini hazırlamak için kolları sıvadı. Peki, Ceyda Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Ceyda Hanımın evinde neler yaşandı? Ceyda Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 7 MART 2018 CEYDA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Yemekteyiz'de bugün yarışan Ceyda Hanım rakiplerine yemeklerini ikram etti ve gününü geçirdi. Ceyda Hanım rakiplerine ilk olarak terbiyeli tavuk çorbası ikram etti. Ceyda Hanımın çorbası genel olarak beğenildi. Ara yemek olarak patates mücver ikram eden yarışmacının mücveri masada kriz çıkardı. Yarışmacılar Ceyda Hanımın mücverinin tadının mücverle alakası olmadığını iddia etti. Konu oldukça uzarken programın sunucusu Onur Büyüktopçu konuyu kapatarak ana yemeğe geçilmesini istedi. Ana yemek olarak sultan kebabı ve bulgur pilavı sunan Ceyda Hanımın ana yemeğinin lezzeti genel olarak beğenildi. Ceyda Hanım son olarak rakiplerine revani tatlısı ikramı yaptı ve tatlısı da genel olarak lezzetli bulundu.

TV8 YEMEKTEYİZ 7 MAR 2018 CEYDA HANIMIN PUANI

Ceyda Hanım günün sonunda rakibi, Orhan Beyden 3, Özden Beyden 7, Gizem Hanımdan 3 ve Lamia Hanımdan 7 puan alarak gününü toplamda 20 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak yeni bölümünde Özden Bey yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com