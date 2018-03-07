Şırnak'ta PKK'lı teröristler, merkeze bağlı Besta bölgesinde sivillere saldırdı. Odun toplamaya giden köylülere ateş açan teröristler, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu isimli gencin ölümüne neden oldu.

Şırnak'ta merkeze bağlı Besta bölgesinde PKK’lı teröristler, odun toplamaya giden köylülere ateş açtı. 17 yaşındaki bir genç teröristlerin saldırısında hayatını kaybetti.

ODUN TOPLAMAYA GİDİYORLARDI

Besta bölgesinde köylüler, odun toplamaya gittikleri sırada PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Ormanlık alandan teröristlerin açtığı ateş sonucunda 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

EREN BÜLBÜL AKILLARA GELDİ

Şırnak’ta yaşanan olayın bir benzeri geçtiğimiz yılın son aylarında Trabzon Maçka’da yaşanmıştı. Teröristler, güvenlik güçlerine yer gösteren Eren Bülbül’ü şehit etmiş, günlerce bu olay konuşulmuştu.