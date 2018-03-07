﻿ Şırnak’ta İkinci Eren Bülbül Vakası! Teröristler Odun Toplamaya Giden Köylülere Ateş Açtı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şırnak’ta İkinci Eren Bülbül Vakası! Teröristler Odun Toplamaya Giden Köylülere Ateş Açtı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta PKK'lı teröristler, merkeze bağlı Besta bölgesinde sivillere saldırdı. Odun toplamaya giden köylülere ateş açan teröristler, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu isimli gencin ölümüne neden oldu.

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Şırnak’ta İkinci Eren Bülbül Vakası! Teröristler Odun Toplamaya Giden Köylülere Ateş Açtı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Şırnak’ta İkinci Eren Bülbül Vakası! Teröristler Odun Toplamaya Giden Köylülere Ateş Açtı, 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Tarih: 2018-03-07 Saat: 17:54:50
Güncelleme : 2018-03-07 17:54:50

Şırnak'ta PKK'lı teröristler, merkeze bağlı Besta bölgesinde sivillere saldırdı. Odun toplamaya giden köylülere ateş açan teröristler, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu isimli gencin ölümüne neden oldu. 

Şırnak'ta merkeze bağlı Besta bölgesinde PKK’lı teröristler, odun toplamaya giden köylülere ateş açtı. 17 yaşındaki bir genç teröristlerin saldırısında hayatını kaybetti. 

ODUN TOPLAMAYA GİDİYORLARDI
Besta bölgesinde köylüler, odun toplamaya gittikleri sırada PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Ormanlık alandan teröristlerin açtığı ateş sonucunda 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu ağır yaralandı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. 

EREN BÜLBÜL AKILLARA GELDİ
Şırnak’ta yaşanan olayın bir benzeri geçtiğimiz yılın son aylarında Trabzon Maçka’da yaşanmıştı. Teröristler, güvenlik güçlerine yer gösteren Eren Bülbül’ü şehit etmiş, günlerce bu olay konuşulmuştu. 

 

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