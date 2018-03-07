İzmir Bayraklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası çıkarılan kaçağı gözaltına almak için mahalleye girmek isteyen polislere taşlarla saldırıldı. Olayda, 3’ü polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı gözaltına almak için şahsın bulunduğu mahalleye girmek isteyen polise taşlı saldırı gerçekleştirildi. Polise saldıranların şüphelinin yakınları olduğu öğrenilirken olayda, 3’ü polis 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA SALDIRI

İzmir Bayraklı ilçesine bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç isimli şahsı gözaltına almak için bulunduğu mahalleye giden polis ekipleri ile şüphelinin yakınları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda bölgeye takviye birlikler sevk edilirken bu esnada şüpheli yakınlarından birinin silahla yaralandığı öğrenildi. Bunun hemen ardından şüphelinin diğer yakınları polise araçlarına ve polislere taşlarla saldırmaya başladı. Saldırı sonucunda 3 polisin yaralandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Taşlı saldırı sonucunda yaralanan polisler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken şüphelinin akrabası olan ve yaralanan Ü.Ç’nin ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kavganın son bulmasının hemen ardından hakkında kesinleşmiş hapis cezası çıkarılan Y.Ç’nin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.