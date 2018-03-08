Meclis’te AK Parti ve HDP’li vekiller arasında Afrin kavgası çıktı. Kavga esnasında hafif yaralanan HDP’li 3 vekilin tedavi için acil yardım merkezine götürüldüğü öğrenildi.

AK Partili vekiller ve HDP'li vekiller arasında kadın vekillerinde karıştığı Afrin kavgası çıktı. Alınan bilgilere göre, kavga sırasında hafif yaralanan 3 HDP'li vekilin tedavi için acil yardım merkezine götürüldüğü öğrenildi.

AFRİN'DE ETNİK TEMİZLİK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel Kurulu'nda bu gece teşvik torba tasarısı görüşmelerinde, AK Parti ve HDP'li vekiller arasında Afrin kavgası çıktı. Alınan bilgilere göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul'un Afrin'de operasyonlarına devam eden askerlerin bölgede etnik temizlik yaptığı iddiaları sonrasında ortalık karıştı. Bu iddiaları üzerine AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın Nahmut Toğrul'un üzerine yürüyerek 'Asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK'lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum' dediği öğrenildi.

3 VEKİL YARALANDI

İki vekil arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında AK Parti ve HDP'li diğer vekillerinde tartışmaya dahil olduğu ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavga esnasında HDP sıralarıönünde yumruklaşma yaşandığı görülürken kavga esnasında HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Parti'li İbrahim Aydemir'in aldıklar darbeler nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Kavga sırasında hafif yaralanan 3 vekilin Meclis2te bulunan ilk yardım merkezine götürülerek tedavi oldu. Öte yandan HDPGrup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaralanan HDP'li arkadaşlarına 'Gidip rapor alın' dediği öğrenildi. Yaşanan olaya HDP'li Beştaş ve ve Filiz Kerestecioğlu tepki gösterirken bu sırada bir tartışma daha yaşandı. meclis'te uzun süren kavganın bazı AK Pati, CHP ve HDP'li vekillerin araya girmesiyle yatıştırıldı.