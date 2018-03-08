Altın fiyatlarında devam eden değişkenlikler alıcıları ve yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Aybaşından bu yana yükselişlerini sürdüren altın fiyatlarında son gelişmeler ne oldu ve fiyatlar nasıl şekillendi? İşte haberin detayı…

Altın fiyatlarında son zamanlarda devam etmekte olan değişkenlikler hem atın alıcılarını hem de altın yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Fiyatlar her ne kadar Şubat ayının son zamanlarında düşüş gösterse de Mart ayının ilk gününden bu yana fiyatlar yükseliş gösterdi ve bu yükseliş 8 Mart itibariyle de devam etti. Ekonomistler ise piyasanın hareketli olduğunu ve özellikle de orta doğuda yaşananlardan dolayı fiyatların etkilenmekte olduğunu ve bu yüzden yükselmelerin olduğunu dile getirdi. Ayrıca ekonomi analistlerinin yaptığı değerlendirmelere göre ise altın fiyatlarında bu yükselişlerin devam etmesinin yanı sıra şu an için ani ve sürpriz düşüşler beklenmediği de dile getirildi.

8 MART ALTIN FİYATLARI

8 Mart’ta yükselmeye devam eden altın fiyatlarında gram altının satış fiyatı 162 lira olurken, çeyrek altın ise 265 liradan alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını ise 1.087 lira olurken, ons fiyatı ise 1.325 lira oldu. Tam altın ise 1.057 lira olurken, yarım altın ise 531 lira oldu. 22 ayar bilezik ise 148 liradan alıcısını bulmaya devam ederken, beşli altın ise 5.278 lira oldu.