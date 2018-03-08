Uyuşturucu bağımlısı annesinin hamileyken de uyuşturucu kullanması sonucunda bağımlı olarak dünyaya gelen bebek, 6 ay süren tedavisi sonucunda bağımlılıktan kurtuldu. 7 aylık olan bebeği, anneannesine bırakan vicdansız kadın bebeğini terk etti.

Konya’da 21 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı kadın, hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı bir bebek dünyaya getirdi. Bebek, 6 ay süren tedavisinin ardından bağımlılıktan kurtuldu. Daha doğmadan uyuşturucu bağımlısı olan bebek, 7 ay sonra da annesi tarafından terk edildi. Mahkeme bebeğe vasi olarak anneannesini atadı.

ANNE DE TEDAVİ GÖRDÜ

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan bebek, doktorların çabası sonucunda bağımlılıktan kurtarıldı. Uyuşturucu bağımlısı annenin de AMATEM'de tedavi gördüğü, kadının kocasının ise torbacılıktan tutuklandığı öğrenildi.

EVDEN 4 AY ÖNCE AYRILDI, BİR DAHA DA GELMEDİ

Kocasının tutuklanmasının ardından kadın, küçük kızı ile annesinin evinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 ay önce evden çıkan kadın bir daha da geri gelmedi. 41 yaşındaki anneanne, kızının tedavisinin evde devam ettiğini, kızının çalışmak ve hayata bağlı kalmak istediğini söylediğini anlattı. Her şeyin iyiye gittiğini ve kızının bir markette kasiyer olarak çalışmaya başladığını söyleyen kadın, kızının bir sabah işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha da geri dönmediğini söyledi.

''BEN SEÇİMİMİ YAPTIM”

Anneanne, bir akşam gizli numaradan bir arama aldığını ve açtığında arayanın kızı olduğunu belirterek, kızına nerede olduğunu sorduğunu ve kızının da kendisine “Ben seçimimi yaptım, kızım sana emanet” diyerek telefonu kapattığını söyledi. Mahkeme minik bebeğe vasi olarak anneannesini atadı.