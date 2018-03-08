Afrin’de TSK ve ÖSO birliklerinin hız kesmeden devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bölgenin en stratejik noktası olan Cinderes beldesinin ele geçirildiği aktarıldı. İşte detaylar…

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin’e açılan en önemli kapı olan Cinderes beldesinde operasyon başlatmış ve operasyonlarına hız kesmeden devam etmişti. Dün bölge 7 ayrı noktadan kuşatılırken güvenlik güçleri ve teröristler arasında sık sık çatışmalar yaşandığı belirtilmişti. Alınan son bilgilerde, TSK ve ÖSO birliklerinin ortak operasyonu sonucunda Cinderes belde merkezinin ele geçirildiği belirtildi. Bölgede çatışmaların yer yer devam ettiği de aktarıldı.

OPERASYONUN 48. GÜNÜ

28 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve 48. gününde olan Zeytin Dalı operasyonu tüm hızıyla devam ederken TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'e açılan en kritik kapı olan ve bölgenin önemli noktalarından biri olarak gösterilen Cinderes belde merkezi teröristlerden alındı. TSK ve ÖSO güçleri Cinderes belde merkezini ele geçirirken bölgede çatışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

3055 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Afrin'de TSK ve ÖSO birlikleri tarafından 48 gündür hem karadan hem de havadan devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında 115'i son 24 saat içinde olmak üzere toplamda 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

KAÇAN TERÖRİSTLER SİHALAR'LA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin Cinderes beldesinde büyük hareketlilik devam ederken TSK ve ÖSO birliklerinin bölgedeki teröristlere yönelik operasyonlarına devam ettiği ve Cinderes belde merkezini teröristlerden tamamen temizledikleri öğrenildi. Bölgeden kaçmaya çalışan teröristlerin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği öğrenilirken teröristler ve güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği ve güvenlik güçlerinin temizlediği mahallele ve sokaklarda arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.