TV8'in en çok izlenen yarışması Yemekteyiz'de bugün haftanın finalinden bir gün önce Özden Bey rakiplerini evinde ağırladı. Peki, tüm hafta boyunca sessizliğiyle dikkat çeken Özden Bey alış verişini yetiştirebildi mi? Özden bey 3 saatlik sürede yemeklerini yetiştirdi mi? Özden Beyin evinde neler yaşandı? Özden Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 8 MART 2018 ÖZDEN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8'in renkli ve bir o kadar da sessiz yarışmacılarından Özden Bey rakiplerini evinde ağırladıç Belçika'da yaşayan ve aslen Trabzonlu olan yarışmacı rakiplerine ilk olarak kuşkonmaz çorbası ikram etti. Özden Beyin çorbası genel anlamda beğenildi. Ara sıcak olarak Lumpia spring rolls ikram eden yarışmacının bu ikramı da oldukça başarılı bulundu. Ana yemeğinde dana biftek sarma ve pirinç pilavı sunan yarışmacının pilavı beğenilmedi ve biftek sarmasında etleri çiğ bulundu. Son olarak tatlı ikramında cheesecake tatlısı ikram eden Özden Beyin tatlısı hiç beğenilmedi ve hem görsel hem de tat olarak yoğun eleştiri aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 8 MART 2018 ÖZDEN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısı Özden Bey, Orhan Beyden 3, Gizem Hanımdan 3, Ceyda Hanımdan 4 ve Lamia Hanımdan 6 puan alarak gününü toplamda 16 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak olan haftanın finali bölümünde Lamia Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com