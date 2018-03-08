Zonguldak Belediyesi’nin Mart ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yakışmayan hareketler sergilendi. CHP’li Belediye Meclis üyesi Süleyman Özdoğan’ın, MHP Meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdüğü öğrenildi.

Zonguldak Belediyesi Mart ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nda bugün partililere yakışmayan hareketler sergilendi. Alınan bilgilere göre, CHP’li Belediye Meclis üyesi Süleyman Özdoğan’ın tartışma yaşadığı MHP Meclis üyesi Mevlüde Yalçıner’in üzerine yürüdüğü görüldü.

KADIN MECLİS ÜYELERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’in Başkanlığında Belediye Nikah Salonu’nda yapılan ‘Plan ve Bütçe Komisyonu’ toplantısında gerginlik yaşandı. Toplantıda okunan plan ve bütçe raporunun ardından kadın meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandığı öğrenilirken CHP’li Meclis üyesi Süleyman Özdoğan’ın kendisine konuşması için söz verilmediğini iddia eden MHP Kadın Kolları İl Başkanı ve aynı zamanda Meclis üyesi olan Mevlüde Yalçıner’le tartışma yaşadığı ve üzerine yürüdüğü öğrenildi.

‘DÖVECEK MİSİN, NE YAPACAKSIN?’

Oturduğu sandalyeden kalkarak önüne kadar gelen Özdoğan’a tepki gösteren MHP’li Meclis üyesi Yalçıner’in, ‘El kol hareketi yapma bana. Dövecek misin? Ne yapacaksın yani?’ dediği öğrenildi.

ARAYA BELEDİYE BAŞKANI GİRDİ

İkili arasında yaşanan gerginliği Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir ve diğer Meclis üyeleri araya girerek yatıştırmaya çalıştı. Özdoğan, salonda sakinleşmeyince diğer Meclis üyeleri taafından salondan dışarı çıkarıldı.