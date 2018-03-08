Suriye’nin Afrin kentinde YPGPKK’nın siviller için tuzakladığı bombaların patlama anı İHA’lar tarafından bir bir görüntülendi. TSK, İHA’ların yakaladığı fotoğrafları paylaşırken hainlerin EYP yerleştirdiği anların da görüntülendiği öğrenildi.

Afrin kentinde teröristlerin hainlikleri devam ediyor. PKKPYD’li teröristlerin Afrin Kurayriyah köyünde sivillerin köyden çıkmasını engellemek için yola tuzakladıkları bombaların yerleştirilme anları ve patlatıldığı anlar bölgedeki İHA’lar tarafından görüntülendi.

KAMYONETTEKİ SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

Teröristler tarafından sivillerin kaçmaması için yola tuzaklanan bombaların patladığı görülürken kamyonetin içinde köyden kaçmaya çalışan sivillerin içinde yer aldığı 3 aylık bir bebek ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Bölgede keşif yapan TSK’ya ait İHA tarafından kaydedilen görüntüler TSK’nın resmi sitesinde yayınlandı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI HER ANI YAKALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde bulunan İnsansız Hava Araçları bölgede olan biten her şeyi kayıt altına alıyor. Son olarak geçtiğimiz Pazartesi günü keşif yapan bir İHA’nın terör örgütü PKKPYD mensubu 2 kişinin Afrin Kurayriyah köyü çıkışında yer alan Ramadiyeh köyünün giriş yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirdiklerini görüntüledi.

SİVİLLERİN ÇIKIŞLARINA İZİN VERMİYORLAR

Öte yandan Afrin bölgesindeki PKKPYD’li teröristlerin bölgede yaşayan sivil halkın çatışma bölgelerinden kaçmalarına izin vermedikleri ve kadın, çocuk yaşlı dinlemeden sivilleri zorla tuttukları bölgelerde sivilleri kendilerine canlı kalkan olarak kullandıkları öğrenilmişti. Aynı zamanda TSK’ya bölgedeki sivil halktan çocuklarının teröristler tarafından zorla alıkonulduğuna dair birçok ihbar geldiği de öğrenilmişti.