Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i olarak akıllara kazınan usta oyuncu Ercan Yazgan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bizimkiler dizisiyle tüm Türkiye’nin akıllarına kazınan usta oyuncu Ercan Yazgan, geride bıraktığımız günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncudan acı haber geldi ve tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Usta oyuncu Ercan Yazgan’ın felç geçirerek kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummasının ardından acı açıklama tedavi gördüğü hastaneden geldi. Yazgan’ın tedavi altında tutulduğu Saygı Hastanesi, ‘Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan’ diyerek başladığı açıklamasında, usta oyuncunun İskemik Serebrovasküler hastalık tanısıyla hastaneye başvurduğunu ve nöroloji kliniğinde medikal tedavisinin devam ettiği sıralarda 3 Mart 2018 tarihinde meydana gelen solunum yetmezliği sebebiyle hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını belirtti. Usta oyuncunun yoğun bakım takibindeyken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bununla beraber oluşan çoklu organ yetmezliği sonucunda 8 Mart 2018 saat 23.05’te kalbinin durduğunu ve yapılan tüm müdahaleye rağmen geri döndürülemeyerek saatler 23.45’i gösterirken hayata veda ettiği açıklandı.

NECİP ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Usta oyuncu Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 yılında Sinop’ta dünyaya gelmiştir. İlk olarak ‘Perihan Abla’ dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Tuncay Özinel Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yer almıştır. 1963 yılında Sinemaya adım atan usta oyuncu özellikle ‘Bizimkiler’ dizisinde rol aldığı ‘Kapıcı Cafer’ karakteriyle hafızalarda yer edindi. Ayrıca ‘Kaygısızlar’ dizisinde de rol alan usta oyuncu, ‘Memnun Kaygısız’ karakteriyle de gönülleri fethetmişti.

Haber Kanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com