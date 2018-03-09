Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı bugün 49. gününde. Bölgeden sıcak ve son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlerlemeye devam eden TSK ve ÖSO, sınıra kadar dayandı. İlçe merkezine bağlı olan çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. YPG’li teröristlerin bazı köylere astığı Öcalan posterleri de güvenlik güçleri tarafından indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyiş devam ediyor. Operasyonun 49. gününde Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO, Afrin İlçe merkezinin sınırına kadar ulaştı.

KÖYLER TEMİZLENMEYE BAŞLANDI

Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusunda bulunan Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden temizlendi. Zeytin Dalı Harekatı'nda söz konusu köyler, ilçe merkezinde teröristlerden kurtarılan ilk yerleşimler oldu. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatlarının büyük bölümünü Afrin ilçe merkezine yaptığı düşünülüyor. Örgüt, belde ve köylerdeki sivilleri kendisine canlı kalkan olarak kullanarak nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendirmeye de çalışıyor. Sivillerin Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmesi de örgüt tarafından engelleniyor. Aynı zamanda BM de Afrin’de sivillerin alıkonulmasına tepki gösteriyor.

TEK KAYNAK TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden alınan Afrin'in Büyük Halobu köyünde ilçeye su sağlayan baraj da bulunuyordu. Barajın bir kısmının hala teröristlerin elinde olduğu öğrenilirken, bu baraj ilçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak olma özelliğini de taşıyor.