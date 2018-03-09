Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finali bölümünde hem izleyenleri hem de yarışmaları birincilik heyecanı sardı. İddialı yarışmacıların bulunduğu haftada, birincilik için aday çok. Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde ise Lamia hanım misafirlerini evinde ağırlıyor. Ev hanımı olan Lamia Hanım, en iyi yaptığı yemeklerini hazırlayacak. Peki, Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Lamia Hanım kaç puan aldı? Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

TV8’de hafta içi her gün ekranlara gelen reyting rekortmeni yarışma Yemekteyiz 9 Mart 2018 haftanın finali bölümü ile yine ekran başına kilitleyecek. Yemekteyiz 135. bölüm haftanın finalinde kim birinci olacak merak ediliyor. Yemekteyiz haftanın birincisi açıklanmadan önce ise yarışmacılar haftanın son günü yarışmacısı Lamia Hanımın evinde konuk olacak. Peki, Lamia Hamım Yemekteyiz 9 Mart günün puanlamasında kaç puan alacak?

YEMEKTEYİZ 9 MART 2018 LAMİA HANIMIN MASASINDA NELER OLDU?

Lamia Hanım, oldukça misafirperver bir şekilde yarışmacıları ağırladı. Genel anlamda yemekleri herkes beğenirken, özellikle Orhan bey çok eleştiri yaptı. Dolmanın o şekilde yapılmayacağını iddia eden Orhan bey, Lamia Hanımın Van cacığını da salata olarak kabul etmediğini söyledi. Fakat diğer yarışmalar farklı bularak beğendi.

YEMEKTEYİZ 9 MART 2018 LAMİA HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Lamia Hanım bugün rakipleri Orhan beyden 3, Özden beyden 6, Gizem hanımdan 8 ve Ceyda Hanımdan 4 puan alarak 21 puanla günü tamamladı.

YEMEKTEYİZ 9 MART 2018 KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz 9 Mart 2018 haftanın finalinde Orhan bey birinci oldu. Orhan bey 32 puanla birinci olurken, Lamia hanımda 29 puanla ikinci sırada yer aldı.