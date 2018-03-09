Karadeniz sahil Şeridinde çiftleri takip edip daha sonra da silahla tehdit ederek zorla cinsel ilişkiye sokan ve bu anları kameraya kaydeden çete çökertildi.

Karadeniz sahil Şeridi’nde çiftlerin kabusu olan çete jandarma ekiplerini operasyonuyla çökertildi. Çetenin sahildeki çiftleri takip ederek silahlarla tehdit ettikleri ve zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlayarak ilişki anını kameraya kaydettikleri öğrenildi.

ZORŞA CİNSEL İLİŞKİYE SOKUP KAMERAYLA GÖRÜNTÜ ALIYORLARDI

Alınan bilgilere göre çete, 2010 yılından beri Karadeniz sahil şeridinde saatler gece 12.00’ı gösterdiğinde ortaya çıkıyor ve sahil kenarı ve tenha yerlerde bir araya gelen çiftleri takip ederek silahlarıyla tehdit edip zorla cinsel ilişkiye zorlayarak bu anları kameraya kaydediyor.

ELLERİNDEKİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPIYORLAR

Yüzü maskeli şekilde dolaşan çete üyelerinin zorla cinsel ilişkiye sokup görüntülerini kaydettikleri çiftlerden görüntüler karşısında çiftlerden 25’er bin lira para istedikleri ve bu şahısların 3 kişi oldukları belirlendi. Çetede yer alan 2 kişinin daha önce yakalandığı öğrenildi.

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAKALADI

Son olarak Keşap ilçesi Uluburun plajında araçları içinde oturan çifti maskeli ve eli silahlı bir şahsın gasp ettiği ve çiftin ellerine kelepçe takarak aracı tenha bir yere çekip cinsel ilişkiye zorladığı öğrenildi. Tehdit ettiği çift cinsel ilişkiye girerken şahıs bu anları kameraya kaydetti. Olay yaşanırken bölgede devriye gezen jandarma ekipleri ise aracın içinde çırılçıplak şekilde duran çifti görüp yanlarına gitti. Çiftin olay yerinde alınan ilk ifadesinin ardından bölgede yapılan aramayla birlikte 42 yaşındaki Ş.A’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın ifadelerinin ardından diğer şüphelilerde yapılan arama çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.