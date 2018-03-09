Diyarbakır'da bir kişi, sokakta sakız ve mendil satan kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiası ile çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Polis ekipleri zanlıyı vatandaşların linç girişiminden güçlükle kurtardı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi Mavi Köşe mevkiinde bugün saat 16.00 sularında meydana gelen olayda, sokakta sakız ve peçete satan 3 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşlarındaki bir kişi vatandaşlarca linç edilmek istendi. Şahsın, çocukların yanına gelerek para verdiği, vatandaşların da bunu taciz olarak algıladığı öğrenildi. Kalabalığın bir anda toplanması ve şahsı darp etmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelerek şahsı linç girişiminden kurtardı.

İŞ YERİNE SAKLAYARAK KORUDULAR

Polis ekipleri, vatandaşların elinden aldıkları şahsı, çevredeki bir iş yerine saklayarak linç girişiminden korudu. Kalabalığın dağılması için polis ekipleri zırhlı araçtan anons yaptı. Zanlı daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SADECE PARA VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olaya tanık olan vatandaşlar, şahsa önce 3 kişinin saldırdığını, bu kişilerin adamın çocukları taciz ettiğini söylediğini ve bunun üzerine kalabalık bir gurubun toplanarak adamı darp ettiğini söyledi. Bir iş yeri sahibi ise adamın darp edilmesi üzerine kendi dükkanına soktuğunu, adamın ise böyle bir şey yapmadığını sadece kızlara para vermek istediğini söylediğini anlattı.