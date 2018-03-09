İstanbul Taksim Meydanı’ndan gelen art arda silah sesleri polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekiplerinin Kazancı yokuşunda geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

İstanbul Taksim Meydanı’ndan gelen art arda silah sesleri polis ekiplerini alarma geçirdi. Silah seslerini peş peşe duyulmasının ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek Kazancı yokuşunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan bilgilerde, bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre, silah seslerinin iki grup arasında yaşanan kavganın çatışmaya dönüşmesiyle meydana geldiği yönünde.

ART ARDA DUYULAN SİLAH SESLERİ PANİK YARATTI

Bugün akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda art arda duyulan silah sesleri çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşattı. Olayla ilgili paylaşılan son bilgilerde, Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda iki grup arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavga esnasında duyulan çok sayıda silah sesi çevredeki vatandaşları korku ve paniğe sürükledi.

1 YARALI, 2 GÖZALTI

Duyulan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken ekiplerin Kazancı yokuşu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Kavgaya karışan bazı kişiler kaçarken bazılarının da yakalanmamak için Cumhuriyet Anıtı çevresinde saklandığı tespit edildi. Yaşanan çatışma sonrasında bölgede inceleme başlatan polis ekiplerinin çatışmaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Çatışma sırasında yaralanan 1 kişininse olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.