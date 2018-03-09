Tüm dünyada cinsel suçlara ilişkin cezalar arttırılması gündemde olurken aynı oranda artış gösteren cinsel suçlara karşı da çarpıcı araştırmalar göze çarpıyor. Bu konuda kabul gören Avrupa’daki yeni yasal düzenlemelere göre kurbanın kendini aktif şekilde koruyamadığı cinsel şiddet vakalarının hepsinin tecavüz kapsamında cezalandırılması konuşuluyor. Peki dünyadaki tüm ülkelerde cinsel suçlar nasıl cezalandırılıyor?

Türkiye

Yapılan düzenlemelerle cinsel anlamlı sözlerin dahi cinsel taciz olarak tanımlandığı ülkemizde cinsel suçun cezalandırılması için şimdi geçerli olan kanunlarda tacize uğrayan kişinin şikayetçi olması gerekiyor. Cinsel taciz 2 yıla kadar hapis cezası ile başlarken fiziksel temasın gerçekleştiği cinsel saldırı suçları ise 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ayrıca tecavüze teşebbüs etmesi veya elle sarkıntılık, cinsel saldırı olarak kabul edilirken tecavüz ayrı bir kategoride yer alıyor ve tecavüzün cezası da 7 yıldan 12 yıla kadar hapis ile belirleniyor. Ancak, son zamanlarda artan olaylar nedeniyle yasal müeyyidelerin ve cezaların arttırılması gündemdeki yerini koruyor.

Fransa

Fransa'da cinsel suçlara yönelik Almanya'da yeni kabul edilen yasaya benzer bir düzenleme uygulanıyor. Fransa'daki yasada tecavüzün kapsamı çok geniş tutuluyor. Tehdit ve eylemle cinselliğe yönelik zorlayıcı davranışlar, tecavüz kapsamına girerken cezası ise 20 yıl kadar hapis ile tamamlanıyor.

İsviçre

İsviçre'de ancak cinsel ilişki olunca tecavüz tanımı kabul ediliyor. Bunun haricinde istenmeyen cinsel davranışlar ise 'cinsel zorlama' şeklinde değerlendiriliyor. Ancak öngörülen cezalar 10 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş.

İsveç

İsveç Ceza Yasası'nda belirlenen maddelere göre vücudun çıplak bırakılması 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken savunmasız haldeki bir kişiden faydalanmak, söz konusu kişiye uykuda veya alkol etkisi altında saldırmak tecavüz olarak tanımlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda değiştirilen yasal düzenleme ile kendini koruyamayan veya baskı ile karşı karşıya olan kişilere yönelik cinsel eylemler dahi artık tecavüz olarak değerlendiriliyor.

ABD

ABD’de cinsel suçlar için düzenlemeler eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. Ancak eyaletler arasında yasalar oldukça farklı özellikler taşırken örneğin; Kaliforniya'da 2014 yılından bu yana yürürlükte olan kanunda her iki eşin de cinsel eylem öncesi rıza göstermesi ve en azından mimikleri ile onay vermesi bu eylemi meşru kılıyor. Ancak bu istisna sadece devlet üniversitesinde okuyanları kapsıyor. Çünkü ABD'de üniversitelerde cinsel suçların oranı dikkat çekici şekilde yüksek olduğu için bu sınırlama ve ayrım yapılmıştır. Bazı eyaletlerde ise kimyasal hadım gibi daha radikal cezalar öngörülürken bu konuda tartışmalar halen devam ediyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da cinsel suçlar için çok ağır cezalar uygulanıyor. Tecavüz suçunun cezası idam olarak karşılık görüyor. Ama cezanın şekli, tecavüz zanlısının evli mi yoksa bekar mı olduğuna göre değişebiliyor. Evli erkekler daha ağır cezalar alıyor. Suudi Arabistan'da tecavüz sırasında aktif durumda olduğu tanımlanırsa kurbanın kendisi de ceza alarak haksız bir muameleye maruz kalıyor. Başka bir adamla buluştuğu sırada tecavüz olursa da kadın da hapse gidiyor ya da kırbaç cezası alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Lübnan gibi diğer Arap ülkelerinde de tecavüzcü, kurbanı ile evliyse dahi ağır bir ceza alabiliyor.