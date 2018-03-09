﻿ İzmir'de Korkunç Olay! Vincin Kancası Koptu, 2 İşçi Tonlarca Yükün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi!

İzmir'de Korkunç Olay! Vincin Kancası Koptu, 2 İşçi Tonlarca Yükün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi!

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yaşanan olayda, iki işçi vincin kancasının kopması sonucu 3-4 tonluk malzemenin altında kalarak can verdi.

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İzmir'de Korkunç Olay! Vincin Kancası Koptu, 2 İşçi Tonlarca Yükün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi!
İzmir'de Korkunç Olay! Vincin Kancası Koptu, 2 İşçi Tonlarca Yükün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi! Tarih: 2018-03-09 Saat: 21:46:05
Güncelleme : 2018-03-09 21:46:05

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yaşanan olayda, iki işçi vincin kancasının kopması sonucu 3-4 tonluk malzemenin altında kalarak can verdi. 

İzmir'in Aliağa ilçesinde Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan iki işçi, çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında vincin kancasının kopması sonucu tonlarca yükün altında kaldı. Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49) isimli işçiler, 3-4 tonluk malzemenin altında feci şekilde can verdi. 

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İşçilerin feci haldeki cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Diğer yandan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fabrika çalışanları da yaşanan olay nedeniyle büyük acı yaşarken, aynı zamanda daha büyük faciaların yaşanmasından endişe ettiklerini söyleyerek, fabrika yetkililerine tepki gösterdi. 

 

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