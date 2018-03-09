Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın duruşmasında tahliye kararı çıktı. Mahkeme Başkanı, açıkladığı ara karar sırasında, Murat Sabuncu’nun boğazı görmek istediğini belirterek, “gitsin görsün” ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı kararın devamında Akın Atalay için “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” dedi ve mütalaa açıklaması için duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Gazetesi davasının duruşması görülmeye devam etti. Duruşmada savcı tutuklu sanıklar Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebinin ardından açıkladıkları kararda Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine, Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

“MURAT SABUNCU BOĞAZI GÖRMEK İSTİYORMUŞ, GİTSİN GÖRSÜN”

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanının, “Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş gitsin görsün" ifadelerini kullanması dikkat çekerken, mahkeme başkanı tutukluluk halinin devamına karar verilen Akın Atalay için ise “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” ifadelerini kullandı. Diğer tahliye olan isim Ahmet Şık için de konuşan mahkeme başkanı, “Soner Yalçın’ın dediğine göre Ahmet Şık’ın annesi ermişmiş onu üzmeyelim” dedi. Ayrıca mahkeme başkanı, Ahmet Kemal Aydoğdu’nun gelen BTK kayıtları için savunmasını yapmak üzere süre verildiğini de söyledi.