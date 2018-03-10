Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin İl Kongresinde salona girmeden hemen önce salon dışında bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan’ın kalabalığa hitap ettiği sırada bozkurt işaretiyle selam vermesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin İl Kongresi için Mersin’e yaptığı seyahatte kalabalığa seslendiği sıralarda bozkurt işareti yaparak selam vermesiyle dikkat çekti. Salona girmeden hemen önce kalabalığa seslenen Erdoğan, kalabalığı bozkurt işaretiyle selamladı.

BOZKURT SELAMI VERDİ

AK Parti Mersin İl Kongresi için toplantının yapılacağı salona girmeden hemen önce salon dışındaki kalabalığa hitap eden Erdoğan, Rabia işaretinin simgesi olarak hafızalara kazınan 4 önemli ilkeyi sıraladı. ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Vatan’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada bozkurt işareti yaparak kalabalığı selamladı. Bozkurt işareti sonrasında Rabia işareti yapan Erdoğan, kalabalığa önemli mesajlar verdi.

‘AFRİN HAREKATI DEVAM EDECEK’

Kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de devam eden zeytin Dalı Harekatının devam edeceğini belirterek, ‘Sınırımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor’ dedi.

‘REİS BİZİ AFRİN’E GÖTÜR’

Mersin’de kalabalığa seslenen Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren kalabalıktan, ‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganları yükseldi. Bu sesler üzerine sefer görev emrini hatırlatan Erdoğan, ‘Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz’ dedi.