Zonguldak’ta teyzesinin eski sevgilisini vurup felç bırakan Enes Ö., mahkemede bir yıl önce teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü de kabul etti. Enes Ö.’nün teyzesine platonik olarak aşık olduğu iddia edilirken, sanık bu iddiaları kabul etmedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde teyzesinin eski sevgilisi 28 yaşındaki İslam Yalçın'ı tabancayla vuran ve felç olmasına neden olan 28 yaşındaki Enes Ö.'nün yargılanmasına Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

KARISININ VE ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz günü Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana gelen olayda, Enes Ö. hem eski arkadaşı hem de teyzesinin eski sevgilisi olan İslam Yalçın’ın evine itti. Alt Katta oturan ailenin küçük çocuğunun başına silah dayayan Enes Ö., zile de bastırarak kapıyı açtırdı. Kapının açılmasının ardından Enes Ö., Yalçın’a ateş etti. Daha sonra da olay yerinden kaçan Enes Ö., polisi arayarak teslim oldu. İslam Yalçın ise hastanede tedavi altına alınırken, tedavinin sonucunda belden aşağısı felç kaldı.

YZESİNE PLATONİK AŞIK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mahkemede Enes Ö.’nün teyzesine platonik aşık olduğu iddia edilirken, tanık ifadeleri de okundu. İslam Yalçın, tekerlekli sandalye ile katıldığı duruşmada, Enes Ö’nün teyzesi ile yıllar önce bir ilişki yaşadığını, ancak bu nedenle vurulduğunu düşünmediğini söyledi. Mahkeme, alınan savunmaların ardından Enes Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi.