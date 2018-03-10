Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı bugün 50. gününde. Mehmetçik ilerleyişine devam ederken, Afrin göründü. İlçe merkezine sadece 800 metre mesafede bulunan Mehmetçik, Afrin’i gören tepelere yerleşti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin sınır güvenliğinin sağlanması için Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci gününde Afrin ilçesine sadece 800 metre kaldı. İlçenin etrafında bulunan köyler, TSK ve ÖSO güçleri tarafından bir bir alınarak teröristlerden temizlendi. Mehmetçik, Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere yerleşti.

STRATEJİK NOKTALAR TEK TEK TEMİZLENDİ

20 Ocak 2018 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO güçlerinin de desteği ile Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması için Zeytin Dalı Harekatı'na başlamıştı. Terör örgütü tarafından işgal edilen onlarca köy ve stratejik nokta Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınarak teröristlerden temizlendi.

SİVİLLER EVLERİNE GERİ DÖNMEYE BAŞLADI

Operasyon son günlerde daha da hızlandı. Azez ile Afrin arasında bulunan bölgede yoğun çatışmaların ardından çok sayıda köy ve nokta ele geçirildi. Operasyon sonucu teröristlerden temizlenen köylerde yaşayan siviller de evlerine geri dönmeye başladı.

AFRİN GÖRÜNDÜ

Operasyonlar, bu sabah saatlerinde yeniden hızlandı. Afrin ilçe merkezinin çevresindeki çok sayıda köy, teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO güçleri, yoğun çatışmaların ardından Afrin kent merkezini gören hakim tepelere yerleşti. Afrin şehir merkezine sadece 800 metre mesafe kaldığı öğrenilirken, Özgür Suriye Ordusu birlikleri operasyonda son aşamaya gelindiğini ve TSK desteği ile Afrin'i de terör örgütü PYD/PKK'dan temizleyeceklerini söyledi.