Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarında kullandığı “Eşek arısı” drone, Afrin’de de hainlere göz açtırmıyor. Ayrıca dedektör köpekler ve helikopter droneler teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. “Eşek arısı” drone sayesinde yerleri belirlenen mayınlar, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri tarafından helikopter drone’a takılan bakır aparat ile üzerlerine fünye bırakılarak, yanına yaklaşmaya bile gerek duymadan imha ediliyor.

Terör örgütü PKK’nın hain emelleri artık amaca ulaşamadan imha ediliyor. Özellikle yol kenarına ve menfezlere yerleştirilen, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatılan el yapımı patlayıcılar, artık “Eşek arısı” drone, dedektör köpekler ve helikopter drone'lar sayesinde yanına yaklaşmaya gerek bile olmadan imha ediliyor.

TUZAKLAR UZAKTAN İMHA EDİLİYOR

Son dönemlerde yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ağırlık veren güvenlik güçleri, bu operasyonlarda Eşek arısı” ve dedektör köpek sayesinde tuzaklanmış patlayıcıları tespit ediyor. Son olarak Kato Dağı bölgesinde teröristlerin tuzakları Eşek arısı” ve dedektör köpek sayesinde tespit edildi, helikopter drone sayesinde de yanına bile yaklaşmadan imha edildi. Kato Dağı’ndaki timin komutanı olan Astsubay Mikail Ersan, yol arama tarama çalışmalarını yaptıkları sırada Ceviz Ağacı köyü mevkisinde bir adet el yapımı patlayıcının mayın köpeği ile tespit edildiğini ve drone ile bölgede keşif yapıldıktan sonra TNT patlayıcının yine drone ile mayının üstüne yerleştirildiğini ve ardından da imhasının gerçekleştirildiğini söyledi.