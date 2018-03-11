Samsun'da bir Cumhuriyet Savcısı, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen nişanlısı ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından nişanlısını telefonla arayan, ancak ulaşamayan savcı, polislerle birlikte sabaha karşı genç kızın kaldığı öğrenci yurduna baskın yaptı.

Samsun'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısı üniversite öğrencisi genç kız ile tartıştı. Daha sonra nişanlısını arayan savcı, genç kızın telefonu açmaması üzerine sabaha karşı polislerle birlikte yurda gitti. Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşmek istedi, ancak yurt yönetimi saatin uygun olmadığını söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine çileden çıkan Savcı, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırmaya başlayınca, yurtta kalan öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaşanan olayın ardından söz konusu savcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

ARALARINDA YAŞANAN TARTIŞMA NEDENİYLE TELEFONLARA BAKMADI

Samsun’da geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda, 2016 yılında Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atandığı öğrenilen atanan Ahmet İlyas Tolar, nişanlısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi genç kız ile tartıştı. Tartışmanın ardından savcının aramalarına rağmen genç telefonları açmadı.

POLİSLERLE YURDA GİTTİ

Savcı Tolar, nişanlısının telefonları açmaması üzerine sabaha karşı polislerle birlikte yurda giderek nişanlısı ile görüşmek istedi. Ancak, yurt görevlileri saatin uygun olmadığını belirtince iddiaya göre savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırmaya başladı. Ancak genç kız, savcıyı tanımadığını söyleyerek odasından çıkmak istemedi.

ODAYA ÇIKMAK İSTEDİ

Genç kızın inmemesi ile daha da sinirlenen savcı, önce nişanlısının odasına çıkmak, ardından da yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını almak istedi. Daha sonra polislerin ve yurt görevlilerinin araya girmesi ile savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü olayla ilgili olarak tutanak tuttu.

"BEN GİDİYORUM HOŞÇAKAL" MESAJI ATMIŞ

Konu hakkında açıklama yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, yurt basma gibi bir durumun olmadığını belirterek, kendisine gelen 'Ben gidiyorum hoşçakal' gibi bir mesaj üzerine savcının endişelendiğini ve yurda gittiğini söyledi.