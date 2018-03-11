Denizli’de dere kenarında cinsel organı kesilmiş halde bulunan erkek cesedinin sırrı ortaya çıktı. Adamın, kadın ortağının abisi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin dere kenarına atıldığı ortaya çıktı.

Olay, 2 gün önce Denizli Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 29 yaşında olduğu öğrenilen Ersan Erdur’un kadın ortağının abisi 25 yaşındaki M.D tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYET ANI MİNİBÜS KAMERASINA YANSIDI

Genç adamın cinayeti, kız kardeşi ve ortağı arasında ilişki olduğu iddiasıyla işlediği öğrenilirken zanlının ilk olarak Ersan Erdur’un cinsel organını keserek öldürdüğü ve cesedini dereye götürerek attığı öğrenildi. Cinayet anları zanlının minibüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

CİNSEL ORGANINI KESİP ÖLDÜRDÜ

Tekstil Atölyesi sahibi olduğu öğrenilen Ersan Erdur’un kadın ortağının abisi kız kardeşi ve ortağı arasında ilişki yaşandığını düşünerek dehşet saçtı. Ersan Erdur’un cesedi bir derede ayaklarından bağlı, cinsel organı kesilmiş halde bir çuval içinde bulunurken polis ekipleri cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Kısa bir araştırma sonrasında Ersan Erdur’u kadın ortağının abisi M.D’nin öldürdüğünü tespit etti. Minibüs sürücüsü olan M.D’nin cinayeti işlediği ve cesedi attığı anlar minibüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D’nin kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.D’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.