﻿ Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çok Önemli Açıklamalar

Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çok Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde İslam’a yönelik hatalı söylemlerin arttığını söyleyen Erbaş, bu öfke ve nefret söylemlerinin önce Müslümanların kendilerine zarar verdiğini dile getirdi.

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Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çok Önemli Açıklamalar
Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çok Önemli Açıklamalar Tarih: 2018-03-11 Saat: 18:40:23
Güncelleme : 2018-03-11 18:40:23

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde İslam’a yönelik hatalı söylemlerin arttığını söyleyen Erbaş, bu öfke ve nefret söylemlerinin önce Müslümanların kendilerine zarar verdiğini dile getirdi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam hakkına konuşurken herkesin hak ve hakikate karşı sorumluluklarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, kişisel, popülist ve aceleci davranışlardan kaçınmak gerektiğini dile getirdi. 

KADIN İLAHİYATÇILARLA TOPLANTI YAPACAĞIZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilerleyen günlerde kadın ilahiyatçılarla bir araya geleceklerini ve kadınların sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacaklarını söyledi. Bu toplantının ana gündeminin kadına yönelik şiddet olacağını belirten Erbaş, bu konuda söylemlerde ve eylemlerde bulunanların İslam’dan referans bulmasının asla mümkün olmayacağını söyledi. Erbaş aynı zamanda bütün illere kadın müftü yardımcılarının atanacağını da dile getirdi. 

İSLAM’IN KENDİNİ HEDEF ALMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR KABUL EDİLEMEZ
Erbaş açıklamasının devamında, İslam ve onun değerleri üzerinden özensiz haber ve yorumlar yaparak yanlış algılar oluşturmanın İslam’ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca yanlış dini bilgilerle milleti yanıltan ve bilgi ve beraberliği zedeleyen kişilere karşı Başkanlığın yasal sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Erbaş, bu konuda gereken araştırma ve çalışmaların titizlikle yapılmaya devam edeceğini dile getirdi. Erbaş, kadına şiddet merkezli eylem ve söylemlerin hiçbir tasvip edilir yanı ve yönü olmadığını belirterek, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün olmadığını söyledi. 

 

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