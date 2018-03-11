İş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı bekarlığa veda partisi için gittikleri BAE'den dönerken içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 3 mürettebat ve 8 yolcunun öldüğü kazanın ardından Mina Başaran kimdir sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı.

Mina Başaran’ın 17 gün sonra evleneceği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde arkadaşları ile birlikte bekarlığa veda partisi yaptığı öğrenildi. Mina Başaran’ın 17 gün sonra yapılacak olan düğününe bin kişi şahitlik edecekti.

28 MART GÜNÜ DÜĞÜNÜ VARDI

Başran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, nişanlısı Süzer Otelcilik Başkanı Evren Teker ile 28 Mart günü yapılacak olan düğünle dünya evine girecekti. Bir yıldır birlikte olan ve 2 Kasım’da nişanlanan Mina Başaran ve Evren Teker’in düğününe bin kişinin davet edildiği ve düğünün Ritz Carlton'da yapılacağı öğrenildi.

DÜŞEN HETİN PİLOTU KADINDI

İran'da düşen Başaran Holding'e ait iş jetinin pilotlarının kimlikleri de açıklandı. Pilotlardan birinin Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.