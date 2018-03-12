Malatya Havalimanı’nda Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli taraftarları, Yeni Malatyasporlu futbolcuları ve yöneticileri taşıyan İstanbul uçağında bomba ihbarı yapıldı.

Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrasında Malatya Havalimanı’ndan kalkacak olan ve içinde Fenerbahçe taraftarlarını, Yeni Malatyasporlu futbolcuları ve yöneticileri taşıyan uçakta bomba ihbarı yapıldı.

BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAK BOŞALTILDI

Oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Anadolu Jet TK 7319 nolu uçağın yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Maçın sonunda İstanbul’a dönüş yapacak olan Fenerbahçeli taraftarlar, Yeni Malatyaspor futbolcuları ve yöneticilerin içinde bulunduğu uçakta yapılan bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu.

UÇAKTAN 2 KAÇAK YOLCU İNDİRİLDİ

Öte yandan alınan bilgilere göre, uçağa elinde bir paketle binen kimliği belirsiz bir kadın ve yanındaki şahsın uçaktan indirildiği öğrenildi. Aynı zamanda Gazeteci Sezgin Gelmez, 2 kaçak yolcunun İstanbul uçağına bindiğini gördüğünü daha sonrada indirildiklerini söyledi. Kaçak yolcuların ellerinde bir paket olduğunu söyleyen Gelmez, şahısların paketi uçağa koyduklarını bunun üzerine de uçağın boşaltıldığını belirtti. Kuleden yapılan uyarı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ve yöneticilerin içinde bulunduğu uçağa bir merdiven yönlendirildiği ve uçağın hızla boşaltıldığı bilgisi aktarıldı. Uçağın boşaltılmasının ardından uçak içerisinde detaylı arama başlatıldığı bilgilerine de ulaşıldı.